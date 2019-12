Der WM-Dritte Killian Peier erreichte nun auch sein erstes Weltcup-Podest: In Russland muss er sich nur Stefan Kraft beugen.

Platz 2 in Nischni Tagil

Der 24-jährige Waadtländer flog in Nischni Tagil auf den 2. Rang. Nach 138 m und Platz 5 in der Zwischenwertung gelang Peier mit einem Flug auf 137 m der Sprung aufs Podest. Dieses hatte er am Samstag mit derselben Ausgangslage noch verpasst.

Peier wies zuvor den 7. Rang von Innsbruck im Rahmen der Vierschanzentournee 2018/19 als Bestresultat aus. Auf der Schanze im Tirol hatte er knapp zwei Monate später auch WM-Bronze geholt. Insgesamt klassierte sich der 24-Jährige im Weltcup bereits 7 Mal in den Top 10.

Kraft überlegen – Ammann solide

Peier fing im Final-Durchgang unter anderen den letztjährigen Dominatoren und Halbzeit-Führenden Ryoyu Kobayashi ab. Der Japaner fiel noch auf den 3. Rang zurück. Der Sieg ging an den überragenden Stefan Kraft aus Österreich, der zum 17. Mal im Weltcup triumphierte.

Simon Ammann zeigte zwei ordentliche Sprünge. In der Endabrechnung resultierte Platz 21.