Legende: Nicht mehr FIS-CEO Urs Lehmann. KEYSTONE/Christian Beutler

Urs Lehmann legt sein Amt als CEO des Weltskiverbands FIS per sofort nieder.

Der 57-jährige Aargauer ist erst seit September 2025 im Amt, zuvor war er Präsident von Swiss-Ski.

Hintergrund des Rücktritts ist offenbar ein Zerwürfnis mit FIS-Präsident Johan Eliasch, der Mitte Juni um seine Wiederwahl bangt.

Paukenschlag bei der Fédération Internationale de Ski (FIS): Urs Lehmann wirft den Bettel als CEO bei Weltskiverband per sofort hin, wie er gegenüber SRF bestätigte. Der 57-jährige Aargauer, der zuvor als Swiss-Ski-Präsident geamtet hatte, war erst seit September 2025 in der Funktion als FIS-Geschäftsführer tätig.

Der Rücktritt folgt gemäss Blick aufgrund eines Zwists mit FIS-Präsident Johan Eliasch, der Mitte Juni zur Wiederwahl antritt, jedoch unter Druck steht. Swiss-Ski-CEO Diego Züger betitelte Eliasch Mitte Mai als «für uns nicht wählbar».

Streit um die Finanzlage

Im Zentrum des Konflikts steht laut Blick die Einschätzung der Verbandsfinanzen. Während Eliasch im Wahlkampf betont, die FIS stehe finanziell solide da, zeichnet Lehmann ein deutlich düstereres Bild: Bei gleichbleibendem Kurs sei der Verband in zwei Jahren pleite. Dass ihm sein CEO mit dieser Warnung gewissermassen in den Rücken fiel, soll Eliasch missfallen haben.

Lehmann möchte sich «aus Respekt vor den Wahlen» erst nach dem Urnengang am 11. Juni zu seinem Rücktritt äussern. Eine Kandidatur für das Präsidentenamt der FIS sei für Lehmann kein Thema. Die Hoffnung des Aargauers dürfte allerdings sein, dass Eliasch die Wiederwahl verpasst – unter einer neuen Verbandsspitze stünden seine Chancen auf eine Rückkehr als CEO gut.