Deschwanden, Ammann und Peter sind am Dienstag in Oberstdorf dabei. Die Polen werden hingegen fehlen.

Gregor Deschwanden (10.), Simon Ammann (32.) und Dominik Peter (50.) werden am Dienstag beim ersten Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf dabei sein. Das Schweizer Trio überstand die Qualifikation.

Turbulenter Wind und Schneefall schwächten die Aussagekraft der Rangliste. Trotz Windpech hatte Peter Glück. Er schaffte als 50. gerade noch den Sprung ins Hauptfeld und darf gegen den Qualifikationssieger Philipp Aschenwald aus Österreich ran.

Polen vorerst ausgeschlossen

Polens Skispringer sind nach dem positiven Corona-Test von Klemens Muranka für den Auftakt der 69. Vierschanzentournee vorerst ausgeschlossen worden. Dies gaben die Veranstalter am Montag kurz vor der Qualifikation bekannt. Damit wären mit Titelverteidiger Dawid Kubacki und dem zweimaligen Sieger Kamil Stoch zwei Mitfavoriten auf den Tourneesieg aus dem Rennen.

Am Abend dann aber das Chaos: Weil ein zweiter Test Murankas negativ ausfiel, pochen die Polen nun darauf, doch mitspringen zu können. Der Verband hofft, dass die am Montagnachmittag durchgeführte Qualifikation entweder wiederholt wird oder die Polen am Dienstag auch ohne Quali-Sprung für den Wettbewerb zugelassen werden. Generalsekretär Florian Stern hatte am Nachmittag noch betont, dass weitere Testergebnisse keinen Einfluss mehr auf den Ausschluss für Oberstdorf hätten.