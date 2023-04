Legende: Der letzte Auftritt Sanna Lüdi am Skicross-Weltcup in Idre Fjäll (SWE) im Januar 2022. Freshfocus/Zuma/ Anders Wiklund

Nach 15 Jahren im Skicross-Weltcup hat Sanna Lüdi ihren Rücktritt bekanntgegeben. 10 Mal fuhr die 37-jährige Bernerin aufs Weltcup-Podest, 3 Mal stand sie ganz zuoberst (2012 in Alpe d Huez und Les Contamines, 2014 in Val Thorens). Dazu kommen 3 Olympia-Teilnahmen, wobei Lüdi 2018 in Pyeongchang als 7. ein olympisches Diplom einfuhr.

Viel Verletzungspech

Lüdi hatte sehr oft mit Verletzungen zu kämpfen. In ihrer Krankenakte hat sie unter anderem 2 Kreuzbandrisse, mehrere Knochenbrüche (an Bein, Hüfte und Schulter), Gehirnerschütterungen und gerissene Bänder im Knie stehen. Ihren letzten Einsatz im Weltcup absolvierte sie Ende Januar 2022 im schwedischen Idre Fjäll.

Zuvor hatte im Schweizer Skicross-Team bereits Joos Berry seinen Rücktritt Ende der abgelaufenen Saison bekanntgegeben.