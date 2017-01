Wintersport: Langlauf-Staffel neben Podest, Ammann nicht im Final

Die Schweizer Langlauf-Staffel hat in Ulricehamn (Sd) den Sprung auf das Podest nur knapp verpasst. Cologna, Livers, Baumann und Perl liefen auf Platz 4. Simon Ammann (32.) verharrt auch beim Springen in Zakopane im Tief. Hier geht es zu den Wintersport-News.

Langlauf: Männer-Staffel schrammt an Podest vorbei

Die Schweizer Männer-Staffel ist beim Weltcup in Ulricehamn über 4x7,5 km auf den 4. Rang gelaufen und realisierte das beste Ergebnis seit dem historischen Sieg 2010 in La Clusaz. Curdin Perl musste sich im Schlusssprint einer Neunergruppe nur Norwegen, Schweden und Kanada geschlagen geben. Auf einen Podestplatz fehlten nur 1,3 Sekunden. Zuvor hatten Jonas Baumann, Dario Cologna und Toni Livers die Schweiz in der Spitzengruppe gehalten. Norwegen siegte vor Kanada und Schweden.

Skispringen: Ammann fliegt weiter hinterher

Simon Ammann verfehlte zum 5. Mal in Serie und zum insgesamt 7. Mal in dieser Saison die Punkteränge. Der Toggenburger belegte in Zakopane (Pol) nach einem Flug auf 120,5 m nur Rang 32 im Halbzeitklassement. Er scheiterte somit um 1,5 Punkte am Cut (Top 30) für die Teilnahme am 2. Durchgang. Somit brachte die kurze Auszeit nach der Vierschanzentournee, in der Ammann zum 2. Mal Vater geworden ist, keine sportliche Besserung.

Bitter: Zeitmessung kostet Hefti einen Top-10-Platz

Bob: Peter lässt im entscheidenden Lauf Federn

Nach dem enttäuschenden Ergebnis im Zweier vom Samstag waren die Schweizer Bobfahrer vor Heimpublikum auf Wiedergutmachung aus. Rico Peter gelang dies zumindest halbwegs: Nach gutem 1. Lauf lag er auf Rang 2, im 2. Durchgang büsste der Luzerner aber noch entscheidend Zeit ein und fiel auf Platz 5 zurück. Nur 14 Hundertstel fehlten auf einen Podestplatz.

Beat Hefti bekundete derweil viel Pech: Nach der ersten Fahrt, die locker für die Qualifikation zum 2. Lauf gereicht hätte, blieb die Zeit nicht stehen. Innerhalb kürzester Zeit musste das Team noch einmal an den Start. Beim 2. Versuch verpassten Hefti und Co. die Qualifikation für den Entscheidunglauf deutlich.

Biathlon: Weger am Schiessstand schwach

Im Massenstart-Rennen der Männer über 15 km in Antholz (It) setzte es für Benjamin Weger eine Enttäuschung ab. Der Walliser, einziger Schweizer am Start, zeigte vor allem beim Schiessen mit 6 Fehlern Schwächen. Das Ziel erreichte er schliesslich auf Platz 29. Den Sieg sicherte sich Johannes Thingnes Bö (No) vor Quentin Fillon Maillet (Fr) und Anton Schipulin (Russ).

In der Frauen-Staffel kam das Schweizer Quartett (Selina Gasparin, Lena Häcki, Aita Gasparin, Elisa Gasparin) nicht über den 10. Rang hinaus. Bei der WM-Hauptprobe in Antholz untermauerte Deutschland mit dem 3. Sieg seine Favoritenrolle.

Sendebezug: Webonly-Livestream auf www.srf.ch/sport, 22.01.2017, 10:30 Uhr