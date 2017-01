Wintersport-News: Candrian wieder auf dem Podest

Sina Candrian hat es im dritten Slopestyle-Weltcup der Saison zum 2. Mal unter die Top 3 geschafft.

Snowboard, Slopestyle: Candrian mit der Bestätigung

Sina Candrian belegte auf der Seiser Alm in den Südtiroler Dolomiten den 3. Rang. Die 28-jährige Bündnerin wurde nur von der Finnin Enni Rukajärvi, der Siegerin von Laax, und der Kanadierin Laurie Blouin geschlagen. Die nicht für die X-Games in Aspen berücksichtigte Candrian war zum Auftakt in Kreischberg Zweite geworden, am Heim-Weltcup vor einer Woche scheiterte sie in der Qualifikation.