Legende: Fertig mit Weltcup-Rennen Für Kaspar Flütsch bricht ein neuer Lebensabschnitt an. Keystone

Snowboard: Nach 14 Jahren ist Schluss für Flütsch

Alpin-Snowboarder Kaspar Flütsch hat sich aus dem Profisport zurückgezogen. Nach 14 Weltcup-Saisons gab der Bündner im Alter von 33 Jahren seinen Rücktritt bekannt. Flütsch glückte in 105 Wettkämpfen auf Weltcup-Stufe 2 Mal der Sprung auf das Podest: 2010 in Telluride in den USA und 2017 im österreichischen Bad Gastein wurde er jeweils Zweiter. 5 Mal nahm er an Weltmeisterschaften teil, 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang stand Flütsch zudem an Olympischen Spielen im Einsatz.