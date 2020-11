Ammann in Polen in der Qualifikation ausgeschieden

Legende: Kam in Polen nicht auf Touren Simon Ammann (Archivbild). Keystone

Skispringen: Ammann verpatzt Saisonauftakt

Simon Ammann ist der Auftakt zu seiner 24. Weltcup-Saison missglückt. Der Toggenburger schied am Freitagabend im polnischen Wisla in der Qualifikation für das Springen vom Sonntag aus. 110 m reichten im Feld der 64 Springer bloss zu Platz 56. Ammann darf immerhin am Samstag im Team-Springen nochmals vom Balken abstossen. Ordentliche Sprünge zeigten hingegen Gregor Deschwanden (119,5 m/25. Rang) und Dominik Peter (120/27.). Sandro Hauswirth (103/58.) wird am Sonntag wie Ammann zuschauen müssen. Die beste Leistung zeigte der Lokalmatador Kamil Stoch. Der dreifache Olympiasieger glänzte mit der Tagesbestweite von 132 m.