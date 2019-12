Mehr aus dieser Rubrik

Skispringen: Kein Schweizer Exploit

Simon Ammann und Killian Peier ist die Hauptprobe für das Skisprung-Wochenende in Engelberg nicht geglückt. Der vierfache Olympiasieger und der WM-Dritte von Seefeld 2019 verfehlten im deutschen Klingenthal die Top 20. Der Routinier Ammann fing im zweiten Umgang noch Peier ab, der vor Wochenfrist in Nischni Tagil zum ersten Mal auf einem Weltcup-Podest gestanden war. Mit Flügen auf 128,5 und 127,5 m belegte der Toggenburger Platz 22. Peier fiel als Nummer 16 des ersten Umgangs noch in den 24. Rang zurück. Der Japaner Ryoyu Kobayashi durfte sich als Sieger feiern lassen.