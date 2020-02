Legende: Der Blick in die Zukunft ... offenbart für Mario Dolder neue Herausforderungen. Keystone

Biathlon: Dolder hat genug

Mario Dolder beendet nach der laufenden Saison seine Karriere. Der 29-jährige Baselbieter, der seit 12 Jahren im Schweizer Kader figuriert, nahm an 7 Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang teil. Dolders Bestleistung im Weltcup ist ein 6. Rang 2017 in Östersund. Der mehrfache Schweizer Juniorenmeister will sich künftig seinem Bachelorstudium im Bauingenieurwesen widmen. «Ich bin überzeugt, dass auch mein ‹neues Leben› viele Emotionen und spannende Kapitel für mich bereithält», lässt sich Dolder zitieren.