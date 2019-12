Legende: Wird bald Vater Johannes Thingnes Bö. imago images

Biathlon: Bö nicht in Oberhof und Ruhpolding

Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bö gehört wie erwartet nicht zum norwegischen Aufgebot für die beiden Biathlon-Weltcups in Oberhof und Ruhpolding. Der 26-Jährige wird im Januar erstmals Vater und möchte seiner Ehefrau bei der Geburt des gemeinsamen Kindes beistehen. Deswegen verzichtet der 7-fache Weltmeister auf die ersten Rennen 2020 in Deutschland. Je nach Geburtstermin könnte ein kurzfristiger Start aber doch noch möglich sein. Bö dominierte zu Beginn dieser Saison nach Belieben und hat 5 der ersten 7 Einzelrennen gewonnen. Er ist aktuell erneut Leader in der Gesamtwertung.