Beim Biathlon-Sprint in Ruhpolding klassiert sich Sebastian Stalder als starker Siebter, unmittelbar dahinter folgt Teamkollege Niklas Hartweg.

Die Spezialistinnen und Spezialisten auf dem Alpin-Snowboard können erneut einen Heimweltcup nicht für einen Spitzenrang nutzen.

Biathlon: Stalder & Hartweg überzeugen

Ein formidabel aufgelegter Sebastian Stalder holte dank einer fehlerfreien Leistung am Schiesstand in Ruhpolding sein zweitbestes Einzel-Ergebnis im laufenden Weltcup-Winter heraus. Der Zürcher Oberländer klassierte sich im 10-km-Sprint als Siebter inmitten der Weltspitze. Unmittelbar dahinter sicherte Niklas Hartweg, der im Stehend-Anschlag eine Scheibe verfehlte, dem Schweizer Team die 2. Top-10-Klassierung in Oberbayern. Rang 8 entspricht seiner Saison-Bestleistung. Der Sieg ging an den Norweger Vetle Sjaastad Christiansen, der ebenfalls ohne Strafrunde durchgekommen war. Am Sonntag wird die Station in Ruhpolding mit je einer Verfolgung beschlossen (Frauen ab 12:25 Uhr bei SRF zwei und Männer ab 14:40 Uhr im kommentierten SRF-Steam in der Sport App live zu sehen).

Alpin-Snowboard: Ernüchterung auf Heim-Territorium

Die Schweizerinnen und Schweizer konnten auch im 2. Weltcup-Heimrennen der laufenden Saison nicht brillieren. Julie Zogg (11. Schlussrang) und Ladina Jenny (15.) schieden beim Parallel-Riesenslalom im bündnerischen Scuol in den Achtelfinals aus. Die 2-fache Gesamtweltcup-Siegerin Zogg sowie die 2-fache WM-Medaillengewinnerin Jenny mussten sich in der ersten K.o.-Runde beide Italienerinnen beugen, die am Ende den Sieg unter sich ausmachten. In diesem «Azzurri»-Vergleich hatte später Lucia Dalmasso gegenüber Jasmin Coratti die Nase vorn. Die Männer von Swiss-Ski waren sogar schon in der Qualifikation gescheitert. Gian Casanova (20.) war der einzige Einheimische, der Aufnahme in der Rangliste fand.