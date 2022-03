Legende: Braucht noch Erholungszeit Irene Cadurisch kehrt erst in der Saison 2022/23 zurück. Keystone

Biathlon: Cadurisch spürt Nachwehen ihres Kollapses

Für Irene Cadurisch ist die Weltcup-Saison vorzeitig zu Ende. Die 30-jährige Bündnerin muss aus gesundheitlichen Gründen auf die Wettkämpfe von dieser Woche in Otepää (EST) und beim Saisonfinale von nächster Woche in Oslo verzichten. «Sobald ich gesund bin, starte ich mit dem Training», schrieb sie auf Instagram. Cadurisch war an den Olympischen Winterspielen in Peking als Startläuferin der Frauen-Staffel zusammengebrochen und musste danach mit einem Rettungsschlitten abtransportiert und medizinisch untersucht werden.