Langlauf: Cologna läuft in die Top 10

Dario Cologna absolvierte die 30 km des Skiathlons in Oberstdorf als Siebtschnellster. Der Bündner schlich sich auf den letzten Metern des Freistil-Teils noch unter die besten 10. Jonas Baumann verpasste diese mit Platz 13 knapp. Der Sieg ging an Alexander Bolschunow. Es ist bereits der 4. Weltcup-Sieg des Russen in Folge.

Langlauf: Johaug gewinnt in Oberstdorf

Die Gesamtweltcup-Führende Therese Johaug siegte auch beim Skiathlon von Oberstdorf über 15 km: Die Norwegerin distanzierte ihre Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg um 15 Sekunden, Dritte wurde die Österreicherin Teresa Stadlober. Für Johaug ist es im 12. Distanzrennen der 10. Sieg. Nadine Fähndrich, die einzige Schweizerin am Start, kam nicht über Platz 25 hinaus.

Snowboard: 4. Weltcupsieg für Zogg

Alpin-Boarderin Julie Zogg hat beim Parallelslalom im italienischen Piancavallo ihren 4. Weltcupsieg gefeiert. Die Weltmeisterin aus der Ostschweiz bezwang im Final die Deutsche Selina Jörg um 12 Hundertstel. Jörg hatte im Viertelfinal Ladina Jenny eliminiert, die sich ihrerseits in der 1. K.o.-Runde gegen Patrizia Kummer durchgesetzt hatte. Das Männerrennen (ohne Schweizer in der K.o.-Phase) gewann Andreas Promegger (AUT).

Biathlon: Schweizer Single-Mixed-Staffel auf Platz 6

Serafin Wiestner und Irene Cadurisch haben beim Single-Mixed-Weltcup in Pokljuka (SLO) den starken 6. Platz erreicht. Das Duo verzeichnete insgesamt 7 Nachlader und verlor am Ende 40,7 Sekunden auf die siegreichen Franzosen Emilien Jacquelin und Anaïs Bescond. Die Schweiz konnte aber Norwegen (10.) und Deutschland (11.) hinter sich lassen. Die überraschenden Esten und Österreich komplettierten das Podest.

Biathlon: Platz 11 für die Schweizer Mixed-Staffel

In Abwesenheit von Lena Häcki, Aita Gasparin und Benjamin Weger, die mit Blick auf den Massenstart vom Sonntag einen Ruhetag einzogen, ist die Schweizer Mixed-Staffel in Pokljuka (SLO) auf Platz 11 gelaufen. Mario Dolder, Eligius Tambornino, Elisa und Selina Gasparin konnten – auch wegen 10 Nachladern und 4 Strafrunden – im Kampf um die Spitzenplätze nicht mitreden. Der Sieg ging an Frankreich vor Norwegen und Deutschland.

