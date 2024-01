Legende: Im Eiskanal rasend schnell unterwegs Debora Annen räumt an den Heimtitelkämpfen ab. PD

Bob: Talent Annen erringt auf der Heimbahn WM-Gold

Der Schweizer Bob-Nachwuchs schnitt an der Junioren-WM in St. Moritz überaus erfolgreich ab. Am Samstag fuhr die 21-jährige Schwyzerin Debora Annen, Tochter des mehrfachen Olympia- und WM-Medaillengewinners Martin Annen, zum WM-Titel im Monobob. Daneben gab es für die Einheimischen am Wochenende 3 Bronzemedaillen, 2-mal für das Team von Timo Rohner im Zweier und im Vierer sowie durch Annen und Julie Leuenberger im Zweier.