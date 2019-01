Isabel Derungs feiert 1. Weltcupsieg

Die Schweizer Freestyle-Snowboarderin Isabel Derungs hat auf der Seiser Alm im Südtirol ihren 1. Weltcupsieg errungen. Die 31-jährige Zürcherin setzte sich im Slopestyle mit 79,15 Punkten vor den beiden Kanadierinnen Brooke Voigt (76,00) und Jasmine Baird (73,25) durch. Mit Sina Candrian schaffte es eine zweite Schweizerin in den Final der Top 6. Die Bündnerin wurde 4.

7. EM-Titel für Javier Fernandez

Javier Fernandez hat sich an den Europameisterschaften in Minsk dank einer starken Kür die Goldmedaille gesichert. Der 27-jährige Spanier, der nach dem Kurzprogramm noch auf Rang 3 gelegen hatte, zieht damit in der ewigen Bestenliste mit dem Russen Jewgeni Pluschenko gleich. Einen weiteren EM-Titel wird es für Fernandez nicht mehr geben, er beendet seine Amateur-Karriere per sofort.

Sendebezug: Radio SRF 1, Bulletin von 17:12 Uhr, 26.01.19