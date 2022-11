Legende: Hat noch viel Luft nach oben Gregor Deschwanden. Keystone/EPA/Grzegorz Momot

Bei Deschwanden harzt es zum Einstieg

Beim Einzel-Springen im polnischen Wisla schaffte es Gregor Deschwanden als einziger Schweizer Teilnehmer nicht in den Finaldurchgang der Top 30. Der Innerschweizer landete bei schwierigen Windverhältnissen bereits bei 116,5 m und konnte so als 42. nur acht Konkurrenten hinter sich lassen und keine Weltcup-Punkte verbuchen. Der Sieg ging an Lokalmatador Dawid Kubacki, der schon bei Halbzeit führte und am Ende zwei Sätze auf 130,5 sowie 132,5 m in der Wertung hatte. Der Pole wurde auf dem Podest vom ehemaligen Weltmeister und Vierschanzentournee-Sieger Halvor Egner Granerud (NOR) sowie von Stefan Kraft (AUT) flankiert. Der Saisonauftakt war wegen der Fussball-WM vorgezogen worden und fand wie der Sommer-GP auf grünen Matten statt.

Lange Schweizer Absenzenliste Box aufklappen Box zuklappen Beim Auftakt in den Winter fehlte Killian Peier wegen einer Entzündung der Patellasehne. Simon Ammann, der im Sommer länger pausierte, wartet mit dem Einstieg in seine 26. Weltcup-Saison noch zu. Dominik Peter und Sandro Hauswirth waren in Wisla in der Qualifikation recht deutlich gescheitert.