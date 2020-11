Legende: Hatten Grund zur Freude Simon Friedli und Anschieber Gregory Jones. Keystone

Bob: Podestplatz für Friedli/Jones

Zweierbob-Pilot Simon Friedli und Anschieber Gregory Jones sind am Samstag im lettischen Sigulda auf dem 3. Platz gelandet. Der zweite Schweizer Schlitten mit Michael Vogt und Alain Knuser fuhr auf Platz 8. Rekordweltmeister Francesco Friedrich aus Deutschland siegte auch im 3. Weltcup-Rennen der Saison – mit Bahnrekord im 2. Lauf. Lokalmatador Oskars Kibermanis belegte Platz 2.

Weltcup-Finale in China abgesagt Der Internationale Bobverband hat das Weltcup-Finale im März 2021 auf der neuen Olympia-Bahn im chinesischen Yanqing abgesagt. Die Testfahrten für Peking 2022 sollen im nächsten Herbst nachgeholt werden. Der Ersatzort fürs Weltcup-Finale wird in der kommenden Woche bekannt gegeben.

Bob: Rang 5 für Schweizer Frauen-Duo

Melanie Hasler mit Anschieberin Jasmin Näf erreichte in Sigulda in ihrem 3. Weltcuprennen den 5. Platz. In der Woche zuvor hatte das Schweizer Duo gleichenorts Rang 4 belegt. Die nominelle Schweizer Nummer 1 Martina Fontanive stürzte mit Anschieberin Nadja Pasternack wie vor Wochenfrist im 2. Lauf und wurde disqualifiziert. Der Sieg ging an die Deutschen Laura Nolte/Leonie Fiebig.

Legende: Haben noch wenig Weltcup-Erfahrung Die beiden Schweizerinnen Melanie Hasler und Jasmin Näf. Keystone

Skispringen: Ammann kommt nicht auf Touren

Simon Ammann scheiterte in Kuusamo im 1. Durchgang und musste mit Platz 46 vorliebnehmen. Gregor Deschwanden (26.) und Dominik Peter (30.) konnten einen Schweizer «Nuller» abwenden. Der Deutsche Markus Eisenbichler gewann auch das zweite Springen des Winters mit grossem Vorsprung.