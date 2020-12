Legende: Wurde zuletzt immer wieder von Rückenproblemen geplagt Nevin Galmarini. Keystone

Snowboard: Olympiasieger Galmarini gibt Comeback

Olympiasieger Nevin Galmarini kehrt am Donnerstag beim Parallel-Riesenslalom im italienischen Carezza in den Weltcup zurück. Galmarini wird im Südtirol seinen ersten Renneinsatz seit 22 Monaten bestreiten. Zuletzt hatte sich das Comeback des 34-jährigen Alpin-Snowboarders wegen anhaltender Rückenprobleme verzögert. Seinen eigentlichen Comeback-Versuch hatte der dreifache Weltcupsieger für das Heimrennen in Scuol Anfang Januar angekündigt. Nun lässt der Körper die Wettkampfbelastung doch früher als gedacht zu.