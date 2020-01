Am Wochenende gastiert der Bob-Weltcup in St. Moritz. Auf SRF zwei sehen Sie am Samstag ab 13:00 Uhr das Zweierbob-Rennen. Am Sonntag können Sie den Viererbob-Wettkampf ab 10:00 Uhr im Livestream auf www.srf.ch/sport und in der SRF Sport App mitverfolgen.