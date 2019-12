Biathlon: Häcki knackt Top 10

Lena Häcki lief im ersten Weltcup-Einzelrennen der Frauen in Östersund auf den starken 8. Rang und damit zum 6. Mal in ihrer Karriere in die Top 10. Mit 2 Schiessfehlern verlor die Engelbergerin über die 7,5 km knapp 40 Sekunden auf die Siegerin Dorothea Wierer aus Italien. Die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters triumphierte nach einer Strafrunde in 19:48,5 Minuten vor Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen und der Tschechin Marketa Davidova.

Biathlon: Nur Dolder in den Top 20

Die Schweizer Biathleten haben im ersten Einzelwettkampf der Saison enttäuscht. Im Sprint über 10 km im schwedischen Östersund schaffte nur Mario Dolder (17.) den Sprung in die Top 20. Der Baselbieter kam mit einem Schiessfehler (stehend) durch. Benjamin Weger (47.), Jeremy Finello (50.) und Serafin Wiestner (59.) leisteten sich je drei Patzer am Schiessstand und verpassten die Weltcup-Punkte deutlich. Den Sieg sicherte sich der letztjährige Gesamtweltcup-Sieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen vor seinem Bruder Tarjei und dem Russen Matwei Jelissejew, der als einziger aus den Top 10 ohne Fehler durchkam.

Langlauf: Kläbo hält Konkurrenz in Schach

Johannes Kläbo hat die dreitägige Minitour in Kuusamo für sich entschieden. Der 23-jährige Norweger stieg mit 16 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Emil Iversen und 18 Sekunden auf den Finnen Iivo Niskanen ins abschliessende Verfolgungsrennen über 15 km in freier Technik. Zwar musste der Sprint-Weltmeister seine beiden Konkurrenten nach 10 Kilometern aufschliessen lassen. Im Schlussspurt setzte er sich dann aber gegen Iversen (+1,8 Sekunden) und Niskanen (+11,1 Sekunden) durch. Jonas Baumann beendete den dreitägigen Event in Finnland auf Platz 24, Beda Klee belegte Platz 28. Dario Cologna war am Samstag wegen Wadenproblemen vorzeitig abgereist.

Resultate Gesamtwertung Minitour Männer

Langlauf: Johaug gewinnt Minitour deutlich

Nach ihrem überlegenen Sieg am Samstag hat Therese Johaug in Kuusamo im Verfolgungsrennen über 10 km nachgedoppelt. Mit 18 Sekunden Vorsprung gestartet, baute die norwegische Distanzspezialistin ihr Polster bei zweistelligen Minusgraden kontinuierlich aus und feierte mit mehr als einer Minute Vorsprung ihren 55. Weltcup-Sieg, der gleichbedeutend mit dem Gesamtsieg in der Minitour war. Dahinter lieferten sich Johaugs Landsfrauen Heidi Weng (2.) und Astrid Uhrenholdt Jacobsen (3.) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nadine Fähndrich machte zwei Plätze gut und beendete die Minitour auf Rang 24 (+3:28 Minuten). Sprintspezialistin Laurien van der Graaff wurde 36.

Resultate Gesamtwertung Minitour Frauen

2. Springen in Kuusamo abgesagt Der 2. Einzelwettbewerb beim Skisprung-Weltcup im finnischen Kuusamo ist am Sonntag abgesagt worden. Starke Winde an der Rukatunturi-Schanze am Polarkreis machten eine Austragung der Konkurrenz unmöglich. Ob und wann der Wettkampf nachgeholt wird, ist noch offen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 01.12.2019, 10:00 Uhr