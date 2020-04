Legende: Zurückgestuft Jovian Hediger. Keystone

Langlauf: Hediger neu im A-Kader

Jovian Hediger büsst den Nationalmannschafts-Status ein. Der Sprinter aus der Romandie lief im vergangenen Winter einzig in Lenzerheide als Neunter in die Top Ten. Somit verbleiben Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff sowie Dario Cologna in der höchsten Förder-Kategorie. Das A-Kader bilden neu Hediger, Roman Furger, Jonas Baumann, Beda Klee und Jason Rüesch.