Snowboard: Zogg in Bad Gastein auf Rang 3

Julie Zogg ist im 5. Weltcuprennen in dieser Saison zum 2. Mal auf das Podest gefahren. Die Weltmeisterin belegte im Parallel-Slalom von Bad Gastein (AUT) den 3. Rang. Zogg, die zum Weltcup-Auftakt in Bannoye (RUS) triumphiert hatte, unterlag im Halbfinal der späteren Siegerin Ramona Hofmeister, ehe sie im kleinen Final die Deutsche Carolin Langenhorst besiegte. Olympiasiegerin Ester Ledecka, die in diesem Winter bis anhin im Weltcup nur alpine Ski-Rennen bestritten hat, kam auf Rang 2. Von den Schweizer Männern schaffte es kein Swiss-Ski-Vertreter in die Achtelfinals. Der Sieg ging an den Italiener Daniele Bagozza.