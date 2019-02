Ski Freestyle: Briguet scheitert in der Halfpipe-Quali

Der Kampf um die Medaillen im Halfpipe-Final der Freeskier in Park City findet ohne Schweizer statt. Robin Briguet, der einzige Swiss-Ski-Athlet in der Qualifikation, verpasste als 15. den Einzug in den Final der Top 10. Der 19-Jährige konnte die 63,80 Punkte, die er für seinen ersten Versuch erhielt, im zweiten Lauf nicht mehr verbessern. Bei den Frauen ging keine Schweizerin an den Start.

Schlussklassement Qualifikation Männer: 1. David Wise (USA) 92,00. 2. Simon d'Artois (Ka) 91,80. 3. Aaron Blunck (USA) 91,60. 4. Alex Ferreira (USA) 91,40. 5. Kevin Rolland (Fr) 91,20. 6. Birk Ruud (No) 89,60. - Ferner (nicht im Final der Top 10): 15. Robin Briguet (Sz) 63,80.

Biathlon: Finello mit zweitbestem Karriereresultat

Jeremy Finello lief im Einzelrennen im kanadischen Canmore als bester Schweizer auf Rang 20. Einzig diese Saison in Hochfilzen war dem 26-Jährigen als 15. ein noch besseres Resultat gelungen. Für Teamleader Benjamin Weger setzte es als 37. eine Enttäuschung ab, ebenso für Serafin Wiestner (59.), Mario Dolder (69.) und Martin Jäger (84.). Der Sieg ging einmal mehr an Johannes Bö. Es ist bereits der 12. Saisonsieg für den norwegischen Saisondominator. Das Rennen in Canmore wurde aufgrund der ausserordentlichen Kälte von 20 auf 15 Kilometer verkürzt.