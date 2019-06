Legende: Zieht einen Schlussstrich Tim Hug. Freshfocus

Nordische Kombination: Hug hört auf

Tim Hug hat sich dazu entschieden, seine Karriere als Spitzensportler zu beenden. In den vergangenen 6 Saisons war er der einzige Schweizer Nordisch-Kombinierer im Weltcup gewesen. Nach seinem Debüt im Weltcup Ende Januar 2008 nahm Hug an 3 Olympischen Winterspielen und 6 nordischen Ski-Weltmeisterschaften teil. Seine grosse Stunde im Weltcup schlug am 4. Januar 2014, als er im russischen Tschaikowski triumphierte und so damals für den 1. Schweizer Weltcupsieg in der Nordischen Kombination seit 20 Jahren sorgte.