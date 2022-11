Skispringen: Deschwanden erneut weit zurück

Dawid Kubacki heisst der grosse Gewinner des Weltcup-Auftakts der Skispringer in Wisla. Der Pole flog am Sonntag zum zweiten Mal innert 24 Stunden vor Heimpublikum zum Sieg. Mit Sprüngen auf 131 und 133,5 Meter verwies der frühere Weltmeister und Vierschanzentournee-Sieger den Slowenen Anze Lanisek und den Norweger Marius Lindvik auf die Plätze 2 und 3. Für die Schweizer Springer lagen die Punkteränge erneut ausser Reichweite. In Abwesenheit von Killian Peier und Simon Ammann war Gregor Deschwanden erneut der einzige aus der Delegation von Swiss-Ski, der sich für das Springen der Top 50 qualifizieren konnte. Nach Platz 42 am Samstag verpasste der Luzerner mit einem Sprung auf 117 Meter als 48. den Finaldurchgang jedoch erneut deutlich. Dominik Peter und Sandro Hauswirth blieben wiederum in der Qualifikation hängen.