Legende: Ausgepumpt, aber glücklich Siri Wigger. Keystone

Langlauf: Bronze für Wigger

Die Zürcher Oberländerin Siri Wigger gewann an der nordischen Junioren-WM in Oberwiesenthal nach dem 3. Platz im Sprint auch über 15 km die Bronzemedaille. Im Skating-Rennen mit Massenstart musste sie sich lediglich der überlegenen Norwegerin Helene Marie Fosseholm und der Polin Izabela Marcisz geschlagen geben. Die beiden sind zwei respektive drei Jahre älter als die erst 16-jährige Wigger. Insgesamt ist es die dritte Schweizer Medaille an der U23- und Junioren-WM im sächsischen Skiort. Bereits an den Youth Olympic Games hatte Wigger mit zwei Gold- und einer Silbermedaille geglänzt.