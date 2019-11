Legende: Bitter Nevin Galmarini musste sich kurz vor Saisonstart einer Rücken-Operation unterziehen. Keystone

Snowboard: Galmarini fällt lange aus

Harter Schlag für die Schweizer Alpin-Snowboarder: Olympiasieger Nevin Galmarini muss nach einer Operation am Rücken eine lange Pause einlegen. Im Trainingslager in Schweden hatte sich Galmarinis gesundheitliche Situation rapide verschlechtert, wodurch eine Operation in der Universitätsklinik Balgrist unumgänglich wurde. «Ich verspürte starke Schmerzen und Kraftverlust in den Beinen», so der Olympiasieger im Parallel-Riesenslalom von 2018. Ob der 32-jährige Engadiner in diesem Winter an den Start zurückkehren kann, ist offen. Bereits die vergangene Saison hatte Galmarini wegen Rückenproblemen vorzeitig abbrechen müssen.