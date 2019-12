Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Will erst in Laax angreifen Iouri Podladtchikov. Keystone

Snowboard: Podladtchikov noch nicht fit

Olympiasieger Iouri Podladtchikov hat sich von seinem Achillessehnen-Riss vom Februar noch immer nicht ganz erholt. Der Snowboarder muss deshalb auf den Auftakt des Halfpipe-Weltcups in Colorado verzichten, wie die NZZ schreibt. Der 31-Jährige weilt derzeit in Laax und widmet sich dort dem Wiederaufbau seiner Achillessehne sowie der Saisonvorbereitung. Ziel von Podladtchikov ist derzeit, am Heimweltcup im Januar in Graubünden wieder einsatzbereit zu sein.