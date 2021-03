Quarantäne für ein Duo beim Langlauf-Weltcup in Silvaplana

Legende: Corona wirft erneut seinen Schatten voraus Die Loipe im Engadin ist am Wochenende Schauplatz von vier Weltcup-Langlaufrennen. Keystone

Langlauf: US-Teammitglied muss wegen Corona passen

Unmittelbar vor dem Weltcup im Engadin ist ein Mitglied der US-Delegation positiv auf das Coronavirus getestet worden. Obwohl die Person asymptomatisch ist und zwei weitere PCR-Tests ein negatives Ergebnis brachten, musste sich der nicht namentlich genannte Athlet umgehend in Isolation begeben. Auch eine enge Kontaktperson befindet sich in Quarantäne. Die Amerikaner bleiben in engem Austausch mit den örtlichen Gesundheitsbehörden, heisst es von Seiten der FIS.