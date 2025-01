Legende: Fliegt knapp am 2. Saisonpodest vorbei Noé Roth. SRF

Aerials: Roth Vierter in Lac-Beauport

Aerials-Athlet Noé Roth hat sein 2. Saisonpodest im kanadischen Lac-Beauport knapp verpasst. Der Zuger stürzte im «Super-Final» der besten 6 bei der Landung und verlor beide Ski. Als Vierter fehlten ihm mit 82,30 Zählern schliesslich 3,10 Punkte auf das Podest. Im 1. Finaldurchgang hatte der 24-Jährige noch brilliert. Mit 125,34 Punkten belegte er den 1. Platz. In der Endabrechnung half ihm das allerdings nichts, da im grossen Final alles wieder bei Null beginnt. Pirmin Werner, der wie Roth zur Aerials-Weltspitze gehört, schaffte den Sprung in den Final nach einer verpatzten Landung im Qualifikationsdurchgang nicht. Schweizerinnen waren in Kanada keine am Start.

Rodeln: Maag kann im Thüringer Wald überzeugen

Rennrodlerin Natalie Maag hat sich beim Weltcup in Oberhof als Dritte auf dem Podest klassiert. Die 27-jährige Zürcher Oberländerin musste sich im Einsitzer-Rennen einzig der österreichischen Siegerin Madeleine Egle und der Deutschen Julia Taubitz geschlagen geben. Für Maag war es der erste Podestplatz im laufenden Winter.

Skispringen: Deschwanden bei slowenischen Festspielen auf Rang 11

Beim Skifliegen im bayrischen Oberstdorf reichte es Gregor Deschwanden nur zum 11. Platz. Dank eines Fluges auf 222,5 Meter schob sich Deschwanden im 2. Durchgang um 3 Plätze vor. Den Sieg holte sich Timi Zajc (SLO) vor Johann André Forfang (NOR) und seinem Landsmann Domen Prevc. Mit Anze Lanisek (8.) flog ein weiterer Slowene in die Top 10. Daniel Tschofenig (AUT), Gesamtweltcupführender, verpasste das Podest als 4. knapp.

