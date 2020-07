Legende: Hört mit dem Spitzensport auf Priscillia Annen-Zumstein. Keystone

Skicross: Annen-Zumstein tritt zurück

Die Skicrosserin Priscillia Annen-Zumstein (28) tritt nach 9 Jahren im Weltcup zurück. Die Berner Oberländerin wird im Winter erstmals Mutter. Annen-Zumstein schaffte in 4 ihrer 32 Weltcuprennen Top-10-Platzierungen. An der WM 2019 belegte sie Rang 20, an den Olympischen Spielen in Pyeongchang reichte es zum 23. Platz.