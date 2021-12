Legende: Kein Einsatz für ihn bei der Tour de Ski Jason Rüesch musste Forfait erklären. Keystone

Langlauf: Wigger ergänzt das 19-köpfige Schweizer Team

Im Swiss-Ski-Aufgebot für die 16. Tour de Ski ist es über Weihnachten zu einer kurzfristigen Änderung gekommen. Jason Rüesch musste infolge einer hartnäckigen Erkältung seinen Verzicht erklären. Der 27-Jährige hatte Mitte Dezember krankheitshalber schon die Heim-Weltcup-Rennen in Davos verpasst. Während dem Trainingsaufbau erlitt Rüesch den nächsten gesundheitlichen Rückschlag. An seine Stelle rückte Nachwuchsathlet Nicola Wigger. Der erst 20-jährige Zürcher liess vor einer Woche mit Rang 4 über 15 km klassisch beim Continental Cup in St. Ulrich am Pillersee aufhorchen.

Die selektionierten Schweizer und Schweizerinnen Box aufklappen Box zuklappen Männer: Dario Cologna, Jonas Baumann, Candide Pralong, Beda Klee, Roman Furger, Cyril Fähndrich, Erwan Käser Jovian Hediger, Nicola Wigger, Roman Schaad, Janik Riebli, Valerio Grond (die letzten drei je nur Sprint Lenzerheide). Frauen: Nadine Fähndrich, Laurien van der Graaff, Lydia Hiernickel, Nadja Kälin, Alina Meier und Lea Fischer (je nur Sprint Lenzerheide), Désirée Steiner (beide Rennen Lenzerheide).

Langlauf: Östberg fehlt in Peking

Die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start an den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20 Februar). Die 31-jährige zweifache Olympiasiegerin muss laut einer Mitteilung des norwegischen Verbandes erneut eine längere Pause einlegen. Östberg hatte wegen eines Fussbruchs die komplette letzte Saison verpasst und im November ihr Comeback gefeiert. Beim Weltcup vor zwei Wochen in Davos klassierte sie sich über 10 km auf dem 8. Rang.