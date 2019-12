Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Erfreulicher Saisonstart Jan Scherrer war in Copper Mountain der beste Schweizer. Freshfocus/Archiv

Snowboard-Halfpipe: Scherrer auf Rang 5

Beim Weltcup-Auftakt in Copper Mountain (USA) zogen gleich 3 Schweizer in den Final der besten 10 ein. Der Sprung auf das Podest gelang indes keinem. Dem Toggenburger Jan Scherrer fehlten nach 3 Runs als Fünftem 3,75 Punkte zu Platz 3. David Hablützel und Pat Burgener beendeten den vom dreifachen australischen Weltmeister Scotty James gewonnenen Wettkampf auf den Rängen 7 und 8. Bei den Frauen wurde Verena Rohrer Elfte. Der Sieg ging an die Amerikanerin Maddie Mastro.

Ski-Freestyle: Tanno in Peking Zweite

Giulia Tanno schaffte im Big Air erneut den Sprung auf das Podest. Wie bereits beim Weltcup-Auftakt in Modena belegte die Bündnerin auch in Peking den 2. Platz. Tanno musste sich einzig der Norwegerin Johanne Killi geschlagen geben. Bei den Männern musste sich Andri Ragettli mit Rang 9 begnügen. Für den erfolgsverwöhnten Flimser ist dies das schlechteste Weltcup-Resultat seit fast 4 Jahren.

Skispringen: Schweiz fliegt auf Rang 7

Den Schweizern gelang beim Team-Weltcup in Klingenthal kein Exploit. Killian Peier, Simon Ammann, Dominik Peter und Gregor Deschwanden flogen beim Sieg von Polen auf Platz 7. Bester Schweizer war wie gewohnt Peier mit Sprüngen auf 132,5 und 128 m. Bereits beim ersten Team-Wettbewerb dieser Saison in Wisla hatte die Schweiz Rang 7 erreicht.

Bob: Schweizer auf Rang 6 und 7

Der Schweizer Bob-Vierer um Michael Vogt, Silvio Weber, Cyril Bieri und Oliver Gyger klassierte sich zum Auftakt dieser Renn-Klasse in Lake Placid auf Rang 7. Den Sieg holte sich der Kanadier Justin Kripps. Bei den Frauen im Zweierbob fuhren die Schweizerinnen Martina Fontanive und Nadja Pasternack beim Sieg von England auf Rang 6.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 14.12.19, 17:50 Uhr