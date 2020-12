Legende: Durfte sich über Platz 2 freuen Lars Rösti (Archivbild). Keystone

Ski: Rösti und Chabloz auf dem Podest

Lars Rösti und Yannick Chabloz ist der Auftakt in die Europacup-Saison gelungen. Bei der Abfahrt in Santa Caterina (ITA), die der Österreicher Maximilian Lahnsteiner gewann, fuhr Rösti mit 0,2 Sekunden Rückstand auf Platz 2, Chabloz belegte den 3. Rang (+0,23 s). Das starke Schweizer Ergebnis rundete Cedric Ochsner als Sechster ab. Für Rösti ist es der 2. Europacup-Podestplatz seit Januar 2019, als er in der Kitzbühel-Abfahrt 3. wurde. Am Dienstag findet in Santa Caterina eine weitere Europacup-Abfahrt statt.

Skispringen: Polen statt China

Polen übernimmt am 13./14. Februar das Weltcup-Wochenende der Skispringer von China, das die Olympia-Hauptprobe coronabedingt wegen der behördlich vorgeschrieben vierzehntägigen Quarantäne bereits abgesagt hatte. Wo in Polen gesprungen wird, steht noch nicht fest.