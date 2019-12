Mehr aus dieser Rubrik

Skicross: Sechswöchige Pause für Lüdi

Skicrosserin Sanna Lüdi hat sich bei ihrem Sturz im Weltcup-Rennen in Val Thorens einen Teilabriss am Innenband des linken Knies zugezogen. Die 33-Jährige muss eine sechswöchige Rennpause einlegen, womit sie auch den Heimauftritt am Weltcup-Nachtrennen in Arosa am Dienstag verpasst. Vor ihrem Sturz hatte Lüdi im ersten Saisonrennen am letzten Freitag den 9. Rang belegt.