Skifliegen: WM ohne Zuschauer

Die Skiflug-WM in Planica vom 19. bis 22. März muss wegen der Verbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer durchgeführt werden. Dies entschied der nationale Sicherheitsrat in Slowenien. Die Massnahme lautet, dass alle Sportveranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern ohne Publikum stattfinden müssen.

Ski Alpin: «Geisterrennen» in Kransjka Gora

Auch die alpinen Skirennen der Männer vom kommenden Wochenende in Kranjska Gora gehen unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne. Im slowenischen Ski-Ort geht der Weltcup der Männer mit einem Riesenslalom am Samstag und einem Slalom am Sonntag zu Ende (live auf SRF).

Allgemein: Italienischer Verband setzt Aktivitäten aus

Der Italienische Skiverband hat wegen des Ausbruchs des Coronavirus ab sofort alle Aktivitäten ausgesetzt. Abgesagt wurden neben Wettkämpfen und Reisen von Athleten auch die Trainings. Athleten, die sich bereits an Wettkampfstätten befinden oder noch um die Gesamt- oder Spezialwertungen mitkämpfen, dürfen diese noch bestreiten.

Snowboard: Letztes Weltcup-Rennen fällt aus

Das letzte Rennen des Parallelslalom-Weltcups im deutschen Winterberg, das kommendes Wochenende hätte stattfinden sollen, musste wegen Schneemangels abgesagt werden. Somit ist der Weltcup vorzeitig zu Ende. Die Schweizerin Julie Zogg beendet den Gesamtweltcup auf dem 2. Schlussrang und holte sich im Parallelslalom-Weltcup die kleine Kristallkugel.

Snowboard Übersicht Weltcup Frauen

Snowboard: Casanova mit Hüftluxation

Die Snowboardcrosserin Lara Casanova hat bei einem Sturz in der spanischen Sierra Nevada eine Luxation der rechten Hüfte erlitten. Bei der ersten Untersuchung im Spital von Granada wurden bei der 23-Jährigen zudem 3 gebrochene Lendenwirbel diagnostiziert.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 18:30 Uhr, 09.03.20