Alpin-Snowboarderin Julie Zogg feiert im Parallel-Slalom in Piancavallo einen geteilten Sieg.

Der Zürcher Snowboarder Kalle Koblet schafft zum 2. Mal in seiner Karriere den Sprung aufs Weltcup-Podest.

Im Slopestyle-Parcours von Tignes landet Freeskier Andri Ragettli unmittelbar hinter den Top 3.

Alpin Snowboard: Zogg in Italien siegreich

Julie Zogg hat in Piancavallo ihren 9. Weltcupsieg gefeiert, den 2. in dieser Saison. Im Final des Parallel-Slaloms lieferte sich die 29-jährige St. Gallerin ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Japanerin Tsubaki Miki. Am Ende wurden die beiden Kontrahentinnen mit der genau gleichen Zeit als Siegerinnen ausgerufen. Ladina Jenny war bereits in den Achtelfinals gescheitert, von den Schweizer Männern schaffte es keiner über die Qualifikation hinaus.

Boardercross: Koblet kurvt im Final auf Platz 3

Im 1. Rennen nach den enttäuschend verlaufenen Olympischen Spielen fuhr Kalle Koblet im Boardercross zum 2. Mal überhaupt in die Top 3 auf Stufe Weltcup. Der 24-Jährige musste sich auf der Reiteralm im Final nur dem Italiener Lorenzo Sommariva und dem Österreicher Jakob Dusek geschlagen geben. Seine Podestplatz-Premiere hatte Koblet vor einem knappen Jahr als Zweiter im georgischen Bakuriani erreicht. An den Winterspielen in Peking war Koblet im Achtelfinal gescheitert. Bei den Frauen war Lara Casanova auf der Reiteralm als Sechste so gut klassiert wie seit über 3 Jahren nicht mehr.

Freeski Slopestyle: Ragettli knapp neben dem Podest

Eine Woche nach seinem Triumph in Bakuriani vermochte Andri Ragettli nicht ganz nachzudoppeln. Bei der nächsten Weltcup-Station in Tignes klassierte sich der Flimser zusammen mit Mac Forehand (USA) auf dem geteilten 4. Rang. Mit einem Skore von 84,5 Zählern fehlten 1,5 Punkte zum Podest. Der Tagessieg ging an den norwegischen Big-Air-Olympiasieger Birk Ruud (88,50). Als Achter egalisierte der 21-jährige Valentin Morel sein wertvollstes Weltcup-Ergebnis.