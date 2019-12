Legende: Auch heuer Tatsache Dario Cologna wird von Schweizer Fans in Lenzerheide angefeuert. (Archiv) Freshfocus

Langlauf: Auftakt zur Tour de Ski gesichert

Die Rennen zum Auftakt der Tour de Ski der Langläufer in Lenzerheide sind gesichert. Dank dem Neuschnee und den tieferen Temperaturen können laut den Organisatoren im Bündner Wintersportort am 28. und 29. Dezember wie geplant ein Distanzrennen und ein Sprint durchgeführt werden. Die weiteren 5 Etappen finden in Italien in Toblach und Val di Fiemme statt.