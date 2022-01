Legende: Lässt sich nicht unterkriegen und sucht nach Alternativen David Hablützel. Keystone (Archiv)

Snowboard: Hablützel trotzt seinen Kniebeschwerden

Olympia 2018 in Südkorea verpasste David Hablützel wegen einer Rückenprellung. Und auch seine Teilnahme bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) steht unter einem schlechten Stern – obwohl der 25-Jährige die A-Limite für den Grossanlass bereits im Sack hat. Der Zürcher Halfpipe-Spezialist kuriert derzeit einen Kreuzbandriss aus. Wegen Olympia verzichtet er auf eine Operation und lässt die Verletzung alternativ behandeln. Passiert ist das Missgeschick schon vor einigen Wochen im Vorbereitungstraining in Österreich. Das Knie schmerzte, trotzdem dachte Hablützel lange Zeit, dass es «nur» eine Knochenprellung sei. Nächster Programmpunkt vor der Abreise nach China, die er weiterhin plant, sind die Laax Open.