Legende: Einpacken statt auspacken Benjamin Weger kann in Oberhof wegen Corona nicht starten. Freshfocus

Biathlon: Weger in Oberhof nicht dabei

Die Weltcup-Rennen der Biathleten von diesem Wochenende in Oberhof finden ohne Benjamin Weger statt. Der Oberwalliser wurde positiv auf Covid-19 getestet. Weger habe keine Symptome und befinde sich in Isolation, teilte Swiss-Ski mit. Alle anderen Tests innerhalb des Schweizer Teams in Oberhof seien negativ ausgefallen.

Skispringen: Keine 9. Olympischen Spiele für Kasai

Für Skisprung-Oldie Noriaki Kasai ist der Traum von seiner 9. Olympia-Teilnahme endgültig vorbei. Der 49-Jährige wurde nach Abschluss der Vierschanzentournee wie erwartet nicht vom japanischen Skiverband für die Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) nominiert. Kasai hält mit 8 Teilnahmen den Rekord für Winterspiele. In Peking wird er nun von der fünffachen Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein (49) eingeholt, die ihr Olympia-Ticket bereits sicher hat.