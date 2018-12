Biathletin Elisa Gasparin zeigt in Pokljuka eine starke Reaktion auf die Enttäuschung im Einzelrennen.

Snowboarder Pat Burgener springt in Copper Mountain am Podest vorbei.

Beim Zweierbob-Weltcup der Männer in Sigulda verpassen die Schweizer die Top-Plätze.

Im Biathlon-Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer in Pokljuka zeigte Elisa Gasparin insbesondere am Schiessstand eine starke Leistung. Die mittlere der drei Gasparin-Schwestern, die im Einzelrennen nur 51. geworden war, traf bei allen 10 Schüssen ins Schwarze. In der Loipe büsste sie als 14. auf die Siegerin Kaisa Mäkäräinen (Fin) 1:04 Minuten ein.

Resultate Sprint Frauen in Pokljuka

Mickrige 1,25 Punkte fehlten Pat Burgener zum Podestplatz beim Weltcup-Auftakt der Snowboarder. Der 24-jährige Waadtländer wurde in Copper Mountain Vierter. Gewonnen wurde der Wettkampf vom Australier Scotty James. Der Schweizer Halfpipe-Star Iouri Podladtchikov musste wegen Bauchschmerzen auf einen Start verzichten und gibt sein Comeback in 2 Wochen im chinesischen Secret Garden. Bei den Frauen verpasste Verena Rohrer als 9. den Final-Wettkampf nur um 2,0 Punkte. Die Amerikanerin Chloe Kim gewann die Prüfung

Beim Weltcup-Auftakt der Bobfahrer in Lettland konnten die Schweizer im Zweierbob nicht mit den Schnellsten mithalten. Der 51-jährige Oldie Pius Meyerhans belegte den 15. Platz, Michael Vogt bei seinem Weltcup-Debüt den 18. und letzten Rang. Den Sieg sicherte sich der Deutsche Francesco Friedrich.

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 08.12.2018, 22:00 Uhr