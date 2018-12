Wegen eines möglichen Doping-Vergehens ermitteln die österreichischen Behörden. Und: Aita Gasparin läuft in Hochfilzen auf Platz 21.

Die möglichen Verstösse gegen die Anti-Doping-Bestimmungen gehen zurück auf die WM 2017 in Hochfilzen. Am Mittwoch wurden russische Sportler bei ihrer Rückkehr nach Hochfilzen für den Weltcup von der österreichischen Polizei darüber informiert. Razzien oder Vernehmungen gab es bisher nicht. Betroffen sind 10 Mitglieder des russischen Biathlon-Teams, darunter 5 Athleten. Zu ihnen gehört auch Captain Anton Schipulin. Der 31-Jährige wies jeglichen Dopingverdacht zurück.

Die Schweizer Biathletinnen sind zum Auftakt des Weltcups in Hochfilzen ohne Top-Ergebnis geblieben. Aita Gasparin beendete den Sprint im Tirol auf Platz 21 und war damit beste Schweizerin. Die Engadinerin blieb am Schiessstand zweimal fehlerfrei, büsste auf den 7,5 km aber mehr als eine Minute auf Siegerin Dorothea Wierer (It) ein. Elisa Gasparin wurde 24., Lena Häcki (33.) und Susanna Meinen (50.) verpassten die Top 30.