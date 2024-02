Langläufer Näff holt Silber an der U23-WM

An den Junioren-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica ist Isai Näff über 10 km in klassischer Technik auf den 2. Platz gelaufen. Der 18-jährige Engadiner blieb einzig hinter dem überlegenen Schweden Alvar Myhlback. Dritter wurde der Norweger Mons Melbye. Bereits am Donnerstag hatte sich Swiss-Ski über zwei Schweizer Medaillen freuen können.