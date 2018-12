Die WM geht vor: Saison-Dominatorin Therese Johaug wird bei der Tour de Ski nicht an den Start gehen.

Die bisherige Saison-Dominatorin Therese Johaug verzichtet auf einen Start bei der Tour de Ski. Dies teilte der Internationale Skiverband FIS mit. Die Norwegerin möchte sich stattdessen auf die Weltmeisterschaften konzentrieren, die am 19. Februar im österreichischen Seefeld beginnen. Johaug hatte nach ihrer 18-monatigen Dopingsperre ein furioses Comeback im Weltcup gefeiert. Die 30-Jährige hat in dieser Saison bislang alle Distanzrennen für sich entscheiden können. Auch Johaugs schwedische Rivalin Charlotte Kalla tritt beim Etappenrennen im Val Müstair, Italien und Deutschland nicht an.