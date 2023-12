Legende: Der einzige Schweizer Vertreter im Final Als Achter hat David Hablützel und mit ihm das gesamte Swiss-Ski-Team Luft nach oben. imago images/Ulrik Pedersen

Snowboard: Solider Hablützel in Olympia-Pipe von 2022

Zum Auftakt des Halfpipe-Weltcups im Snowboard sprang David Hablützel in China auf den 8. Platz. Der 27-jährige Zürcher hatte sich in der Olympia-Pipe von 2022 im Secret Garden von Zhangjiakou als einziger Schweizer für die Finals qualifiziert. In der Entscheidung erreichte er im 3. Run 65,00 Punkte. Jan Scherrer (18.) verpasste den Final-Einzug, Pat Burgener war nicht am Start. Den Sieg holte sich mit 91,25 Punkten der Australier Scotty James vor dem Japaner Ruka Hirano und dem Südkoreaner Lee Chae-un. James hatte an den Olympischen Spielen Silber hinter Ruka Hiranos Bruder Ayumu Hirano und vor Scherrer gewonnen. Bei den Frauen gab es dank Cai Xuetong und Lu Jiayu einen chinesischen Doppelsieg. Isabelle Lötscher und Berenice Wicki belegten die Plätze 9 und 10.