Im Männer-Weltcup der Langläufer in Les Rousses (FRA) stellt Beda Klee mit Rang 11 über 20 km klassisch seine gute Form unter Beweis. Der Sieg geht an Johannes Kläbo.

Bei den Frauen bleibt das «Tre Kronor»-Team tonangebend und bejubelt im französischen Hochjura dank Ebba Andersson den bereits 11. Einzel-Sieg im laufenden Winter.

Im 2. Skiflug-Wettkampf am Kulm sammelt Gregor Deschwanden bei Halvor Egner Graneruds erneutem Triumph 10 Weltcup-Punkte.

Langlauf Männer: Klee läuft auf Platz 11

Beda Klee hat über 20 km klassisch für den Schweizer Farbtupfer gesorgt. Der Toggenburger lief auf Rang 11 und realisierte damit sein bestes Saisonergebnis. Erst einmal war der 26-Jährige im Weltcup gleich gut klassiert: 2019 in Oberstdorf (GER) in einem Massenstart-Rennen über 15 km. An der Spitze war gegen Johannes Kläbo erneut nichts auszurichten. Der Norweger siegte im Schlussspurt vor dem Finnen Iivo Niskanen und dem Schweden William Poromaa. Für den Gesamtweltcup-Führenden war es bereits der 13. Einzel-Erfolg in dieser Saison.

Langlauf Frauen: Andersson schlägt alle

Im 23. Einzel-Weltcup-Rennen der Saison 2022/23 feierte Schweden zum 11. Mal den Tagessieg. Bei der vorletzten Station vor den Weltmeisterschaften in Planica (21. Februar bis 6. März) ging der erneute Erfolg auf das Konto von Ebba Andersson. Die 25-Jährige steht nach ihrem Coup in Les Rousses über 20 km klassisch mit Massenstart nun bei 3 Saisonsiegen und 4 in ihrer gesamten Karriere. Mit 22,1 Sekunden Vorsprung fiel ihre Demonstration eindrücklich aus. Kerttu Niskanen (FIN) als Zweite musste bei der 15-km-Marke abreissen lassen. Mit einer weiteren Minute Rückstand komplettierte Astrid Slind (NOR) das Podest und machte die skandinavische Vormachtstellung perfekt. Auf einer äusserst selektiven Strecke gab es für die beiden Schweizerinnen, Lea Fischer (30. / + 4:48 Minuten) sowie Désirée Steiner (37. / + 7:23 Minuten) im 46-köpfigen Teilnehmerfeld nicht allzu viel auszurichten.

Skifliegen: Deschwanden muss zurückbuchstabieren

Vierschanzentournee-Gesamtsieger Halvor Egner Granerud doppelte im österreichischen Bad Mitterndorf nach. Der Norweger gewann beim Skifliegen auch die zweite Tageswertung vom Sonntag und baute seine Führung im Gesamtweltcup aus. Hinter Granerud belegten der Slowene Timi Zajc und Lokalmatador Stefan Kraft die Plätze 2 sowie 3. Für Gregor Deschwanden – am Vortag 15. – schaute bei der Reprise nach Sätzen auf 210,5 und 211,5 m der 21. Schlussrang heraus. Immerhin schaffte der Luzerner nach harzigem Saison-Einstieg zum 7. Mal in Serie den Vorstoss in den Final-Durchgang.