Wintersport: Schweizer Podestplätze im Multipack

Die Snowboarderinnen Patrizia Kummer und Julie Zogg sind in Pyeongchang auf das Podest gefahren. Schweizer Ski-Freestyler brillieren in Québec – das sind die Wintersport-News.

Big Air: Kai Mahler springt zum Sieg Big Air: Mathilde Gremaud räumt in Québec ab Andri Ragettli: «Glücklich über den dritten Platz» Big Air: Kai Mahler springt zum Sieg 0:30 min, vom 12.2.2017

Big Air: Mathilde Gremaud räumt in Québec ab 0:28 min, vom 12.2.2017

Andri Ragettli: «Glücklich über den dritten Platz» 0:36 min, vom 12.2.2017

Ski Freestyle: Schweizer holen in Québec 5 Podestplätze

Die Schweizer Ski-Freestyler haben im Big-Air-Weltcup von Québec im grossen Stil abgeräumt. Bei den Frauen feierten sie einen Dreifachsieg, bei den Männern resultierten die Ränge 1 und 3.

Mathilde Gremaud siegte vor Giulia Tanno und Sarah Hoefflin bei den Frauen.

Bei den Männern holte sich Kai Mahler den Sieg vor Henrik Harlaut und Landsmann Andri Ragettli.

Patrizia Kummer: «Es war ein toller Tag»

Snowboard: Kummer und Zogg auf dem Podest

Beim Parallel-Riesenslalom von Pyeongchang (Kor) hat sich Boarderin Patrizia Kummer wie schon in Bansko im Final der Russin Alena Sawarzina beugen müssen. Mit Julie Zogg fuhr eine 2. Schweizerin auf das Podest. Bei den Männern verlor Dario Caviezel den kleinen Final gegen Aaron March (It) und wurde 4. Der Tagessieg ging an Andreas Prommegger (Ö).

Skispringen: Ammann auf dem 14. Rang

Einen Tag nach seiner Saison-Bestleistung mit Rang 11 hat sich Simon Ammann in Sapporo auf dem 14. Platz eingereiht. Klassierungen unter den ersten 20 waren ihm vor der Reise nach Japan im Weltcup in diesem Winter nicht gelungen. Erstmals überhaupt in dieser Saison gewann Gregor Deschwanden Weltcup-Punkte. Für den Luzerner resultierte der 23. Platz. Kamil Stoch feierte derweil den 6. Saisonsieg und baute damit seine Führung im Weltcup aus.

Sendebezug: srf.ch/sport, sportlive, 12.02.2017, 10:30 Uhr