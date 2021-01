X Games in Aspen: Am Freitag wird die wichtigste Extremsport-Veranstaltung der Wintersportler lanciert. Das müssen Sie dazu wissen.

Die besten Schweizer Freestyle-Athleten weilen aktuell in Aspen, wo ab Freitagabend (Schweizer Zeit) die X Games stattfinden. Die Akklimatisierung hat das Freeski-Quintett standesgemäss auf extreme Art in Angriff genommen: mit einem Bad in einem eisigen Bach.

Cool bleiben heisst es dann auch am Wochenende. Die X Games, ohnehin schon das jährliche Highlight im Extremsport-Kalender, haben in diesem Jahr mit vielen gestrichenen Wettkämpfen einen besonderen Stellenwert.

Giulia Tanno bricht sich den Arm Für Freeskierin Gulia Tanno endete der grosse Saisonhöhepunkt, die X Games in Aspen, bevor er überhaupt so richtig lanciert wurde. Die Bündnerin stürzte während dem Big Air Training am Donnerstag unglücklich auf ihren rechten Oberarm. Erste Abklärungen vor Ort zeigten die schmerzende Realität: Oberarmbruch. Somit muss die 22-jährige Tanno, die in Aspen in den Big-Air- und Slopestyle-Entscheidungen an den Start gegangen wäre, auf eine Teilnahme an den X Games verzichten.

Welche Schweizer sind in Aspen?

Die Wettkämpfe im Ski-Resort in den Rocky Mountains nehmen 6 Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski in Angriff. Zu den Ski-Freestylern Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Andri Ragettli und Fabian Bösch gesellt sich Snowboarder Jan Scherrer.

Bild 1 / 5 Legende: Mathilde Gremaud, Ski: Slopestyle & Big Air Die Freiburgerin, die als erste Frau einen Switch Double Cork 1440 landete, gehört an den X Games traditionell zu den Favoritinnen. 2 Mal Gold, 2 Mal Silber, 1 Mal Bronze, so ihr stolzes Palmarès. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Sarah Höfflin, Ski: Slopestyle & Big Air Erst mit 27 kam die Genferin zu ihrer X-Games-Premiere 2018. Und räumte prompt im Big Air ab. Die Olympiasiegerin von Pyeongchang ist auch im Slopestyle eine ambitionierte Athletin. Freshfocus Bild 3 / 5 Legende: Fabian Bösch, Ski: Slopestyle & Knuckle Huck 2016 holte Bösch als Rookie sensationell Gold im Big Air. Vier Jahre später doppelte er mit Silber im Slopestyle nach. Freshfocus Bild 4 / 5 Legende: Andri Ragettli, Ski: Slopestyle & Big Air Der Bündner ist immer für eine kreative Show gut. An den X Games feierte er 2020 in Norwegen einen Sieg im Slopestyle, in Aspen überzeugte er im Vorjahr mit Big-Air-Bronze. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Jan Scherrer, Snowboard: Halfpipe Der Toggenburger ist zum 3. Mal in Aspen dabei. Im Vorjahr glänzte er als Dritter in der Halfpipe. Zeigt er in Aspen seinen neuen Trick, den Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080? Freshfocus

In welchen Disziplinen messen sich die Cracks?

Sowohl die Skifahrer als auch Snowboarder versuchen in folgenden Kategorien möglichst stylische Runs zu zeigen: Slopestyle, Big Air, Halfpipe und Knuckle Huck. Knuckle was? In der seit 2020 im Programm stehenden Disziplin müssen sich die Teilnehmer über die Table-Kante am Big-Air-Kicker katapultieren und mit möglichst kreativen Sprüngen punkten. Es ist zugleich der einzige Bewerb, in dem sich nur die Männer messen.

Was ist anders als sonst?

Wegen Corona – Sie ahnen es – werden auch die X Games in Colorado ohne Zuschauer durchgeführt.