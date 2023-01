Legende: Glückliche Silber-Gewinnerin Mathilde Gremaud. ZVG

Für Mathilde Gremaud reicht es bei den X-Games doch noch aufs Podest. Nach Rang 4 im Big Air holte die 22-Jährige im Slopestyle die Silbermedaille. In dieser Disziplin hatte die Ski-Freestyle-Athletin vor knapp einem Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold gewonnen.

In Aspen war die erst 21-jährige Megan Oldham die einzige Bezwingerin von Gremaud. Die Kanadierin hatte bereits im Big Air gewonnen. Die Genferin Sarah Höfflin musste mit Platz 7 vorliebnehmen.

X-Games fordern ein prominentes Opfer

Chinas Freestyle-Skistar Eileen Gu stürzte im Training schwer. Die zweifache Olympiasiegerin von Peking zog sich dabei eine schwere Zerrung des inneren Seitenbandes, eine Zerrung des vorderen Kreuzbandes und eine Prellung zu, wie sie auf Instagram mitteilte. Die in den USA geborene Gu hatte am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen in der Halfpipe beim Weltcup in Calgary ein gelungenes Wettkampf-Comeback gegeben.